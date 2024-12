Eureka funziona!. Gli “Archimede“ entrano in azione

Eureka! Funziona! Che gli ingegnosi elfi di Babbo Natale abbiano portato ispirazione e qualche buona idea alle piccole inventrici e ai piccoli inventori iscritti a “Eureka! Funziona!”? Le 9 aziende del progetto LU.ME. Lucca metalmeccanica (A. Celli Group, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Valmet Tissue Converting, RotorkFluid Systems, Sampi e Toscotec) che, insieme a Confindustria Toscana Nord, organizzano a Lucca il concorso nazionale di Federmeccanica con il patrocinio del MIUR, hanno terminato la consegna dei kit prima dell’inizio delle vacanze di Natale direttamente alle classi iscritte.

Per l’entusiasmo con il quale è stata accolta la sfida, per esempio alle classi 5B, 5C e 3B della primaria Gasparini di Capezzano Pianore (Camaiore) (nella foto le maestre Roberta Bonuccelli e Nada Youssef) e nella classe quinta della primaria di Nozzano (Lucca) (nella foto la consegna, grazie alla maestra Sathya Ciabattari), è possibile che gli elfi abbiano lasciato sotto gli alberi delle loro case, insieme ai regali di Babbo Natale, anche qualche buona idea per il giocattolo che dovranno costruire. Quest’anno il tema è il magnetismo, la distribuzione degli 83 kit nelle 20 classi iscritte in 12 scuole (terze, quarte e quinte primaria) terminerà alla ripresa della scuola.

C’è tempo per inventare il gioco e costruire tutti i materiali necessari entro venerdì 28 marzo 2025; nella settimana dall’1 al 4 aprile 2025 ci saranno le selezioni dei finalisti, direttamente nelle scuole, mentre la finale territoriale è in calendario per mercoledì 16 aprile 2025.

Il progetto “Eureka! Funziona!” è sviluppato da Federmeccanica in collaborazione con l’associazione Insegnamento Fisica (AIF) e l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), il centro di ricerca con sede principale a Genova e undici centri nel territorio nazionale (Torino, Milano, Trento, Roma, Pisa, Napoli, Lecce, Ferrara) e internazionale (MIT e Harvard negli USA). Per informazioni: www.luccametalmeccanica.it.