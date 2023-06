Estate a Barga Riecco le sagre

Per vivere l’estate delle sagre nel comune di Barga da ricordare gli appuntamenti di inizio luglio che si terranno tra Fornaci e Castelvecchio Pascoli. Una grande tradizione che ogni anno si riaccende nei mesi estivi e illumina le calde serate. Tra musica, tradizione e piatti tipici, per valorizzare le ricchezze del territrio.

Si inizia a Fornaci dove il 23 e 24 giugno ritorna la Festa della Rovella che gli amici della parrocchia organizzano davanti alla chiesa di Fornaci vecchia. Nelle due serate ottimo e croccante fritto di pesce e patatine. Tra i primi appuntamenti con le sagre gastronomiche più tradizionali, non si può non ricordare anche la Sagra di Pegnana, organizzata dal locale comitato paesano.

L’edizione 2023 è in programma l’ultimo week-end di giugno, il 24 e 25 e poi dal 30 giugno al 2 luglio. Infine, per i priomni di luglio, da non perdere la Festa Paesana di Castelvecchio organizzata da Misericordia e Donatori di sangue di Castelvecchio Pascoli presso la ex scuola elementare del paese. La "cena sotto le stelle" di Castelvecchio è in programma il 7, 8 e 9 luglio presso il campo polivalente di Castelvecchio; si cena con tanti piatti gustosi e poi si balla fino a notte tarda.

Tra le specialità in tavola zuppa di pesce, tortelli al ragù, stinco di maiale al forno con patatine fritte, trippa, grigliato e tante altre bontà. Da non perdersi anche le torte casalinghe che nelle sere dell8 e 9 luglio partecipano anche alla gara delle torte.

Nelle tre sere si balla con I Ciao e con Simona e Marco e con la serata inaugurale dedicata ai giovani.

Luca Galeotti