Essity, rinasce il magazzino bruciato. Dal rogo al gioiello di tecnologia

Come l’Araba Fenice. In due anni è stato completamente ricostruito, sin dalle fondamenta, il magazzino Pld, la divisione private label di Essity, azienda leader nei settori dell’igiene e della salute nota per i suoi brand Tempo, Tena, nuvenia, Tork, Demak’Up, Libero, Leukoplast, Jobst e Actimove.

La struttura fu distrutta da un vasto incendio il 12 marzo del 2023. Ieri la presentazione con i vertici dell’impresa, con il consigliere regionale Valerio Fabiani con delega ai temi del lavoro. Presenti anche il sindaco Leonardo Fornaciari e la vice, Roberta Menchetti.

In due mesi furono rimesse in fuzione le linee produttive e nelle prime settimane i dipendenti accettarono di lavorare manualmente, senza automazione, pur di andare avanti. Non venne fatta nemmeno un’ora di cassa integrazione. In cinque mesi venne tirato su l’involucro esterno, in sette vennero realizzati gli impianti. In 24 mesi è stato realizzato un gioiello di tecnologia all’avanguardia in termini di sicurezza, automazione e sistemi di stoccaggio.

Con 8.400 metri quadrati di superficie e una capacità di stoccaggio semiautomatico pari a 9.096 unità di carico, il nuovo magazzino servirà lo stabilimento Essity Lucca 2 PLD ed è dotato di innovativi sistemi di sicurezza come barriere ottiche per la rilevazione di fumo, pareti e soffitti Rei 120 (tradotto significa che i muri resistono due ore al fuoco senza crollare), rete di idranti a copertura totale del magazzino ed evacuatori di fumo ad apertura automatica. Il tutto per garantire la miglior efficienza operativa per la logistica e la massima sicurezza per il sito, il personale addetto e il territorio.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla piena collaborazione di tutti i dipendenti, sia a livello di maestranze che di funzioni aziendali a livello locale, nazionale ed internazionale che hanno fornito supporto, e delle autorità locali del territorio come il Comune di Porcari, la Regione Toscana, il comando dei Vigili del Fuoco di Lucca e dei Carabinieri di Capannori e i numerosi partner che hanno dato una mano.

"La ricostruzione del nuovo magazzino di Porcari ha visto tutta la divisione di Essity PLD impegnata per ripristinare in tempi record l’operatività di una struttura che ha un ruolo strategico per la logistica di supporto ai siti produttivi di Lucca 1 e Lucca – ha specificato Emilio Biagini, Operations Director Private Label Italia di Essity - Il mio ringraziamento va a tutti i dipendenti, i collaboratori e i partner che hanno lavorato indefessamente e all’amministrazione comunale la cui collaborazione costante è stata fondamentale. Siamo legati al territorio e questa operazione aggiunge un ulteriore tassello al piano di investimenti di questi anni".

Il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, ha aggiunto: "Quel 12 marzo 2023 lo ricordo bene, era domenica e stavo tagliando l’erba a casa, corsi subito appena mi avvisarono e trovai persone disperate, come normale che fosse. Stavano osservando andare in fumo, in tutti i sensi, il loro lavoro. Rammento la preoccupazione per l’eventuale presenza di amianto, avevamo già preparato le ordinanze. Invece le analisi confermarono che non ce n’era traccia. Poi la vera sfida. I dipendenti accettarono di lavorare a mano, noi abbiamo fatto la nostra parte. Ma bisogna essere orgogliosi di questa bella storia, fatta di sinergia tra istituzioni e mondo produttivo perché credetemi – ha concluso il primo cittadino – il lavoro è la base di tutto".

Massimo Stefanini