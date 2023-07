esposizione

I monumenti della città visti da occhi curiosi e attenti, che sanno cogliere particolari e dettagli che è possibile trovare solo in monografie specifiche, come quel piede o quella mano, una lunetta del duomo, piccole statuine e faccine che ornano l’incrocio degli archi. Scatti fotografici inediti e sorprendenti nella mostra “Lucca S(Composta)“ fino al 21 luglio nella sala conferenze del Museo della Zecca, alla Casermetta San Donato sulle Mura. Espongono Andrea Morandi, Antonella Innocenti, Donato Bellomo, Gabriella Bertolucci, Laura Menesini, Marina Capovilla, Nelita Specchierla, Paolo Pescucci, Silvio Da San Martino. La mostra è aperta tutti i giorni con orario 1719; sabato e domenica anche in orario 1012.