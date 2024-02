Esplode la Sinner-mania. Tutti pazzi per il tennis

Lucca, 1 febbraio 2024 - Anche Lucca si fa contagiare dalla ”Sinner-Mania“. Dopo la vittoria di domenica scorsa agli Australian Open – primo Slam vinto dal tennista altoatesino in carriera – in tutta Italia è esplosa ulteriormente la voglia di giocare a tennis. Uno sport – va detto – già abbastanza diffuso dalle nostre parti, ma che forse era stato un po’ messo in ombra dall’emergere del padel. A rimettere le cose ha posto ci sta pensando il fenomeno di San Candido. A Lucca, poi, l’effetto Sinner si è iniziato a sentire già all’indomani della vittoria in Coppa Davis.Conferma ne è il boom che sta vivendo Circolo Tennis Lucca a Vicopelago, storico punto di riferimento per gli appassionati di questo sport in tutta la Lucchesia, oggi anche struttura dove poter praticare fitness e giocare a padel.

"Già lo avevamo notato dopo la vittoria in Coppa Davis: sta tornando forte la voglia di giocare a tennis – fanno sapere dal circolo – Abbiamo quasi sempre i campi prenotati e molti giovani sono venuti per chiedere informazioni e avvicinarsi a questa disciplina con le prime lezioni".

E chissà che tra questi ‘novizi‘ che stanno iniziando a calcare i campi di Vicopelago non si nasconda un talento alla Sinner o, perché, alla Jasmine Paolini; fortissima atleta originaria di Castelnuovo Garfagnana, numero 24 del ranking Wta e reduce da un ottimo quarto turno agli Australian Open.

"Certo – aggiungono ancora da Vicopelago – è che non bastano certo due giorni per vedere gli effetti della vittoria di Sinner di domenica a Melbourne, ma se la tendenza è questo crediamo che avremo belle sorprese verso la primavera, speriamo". La vittoria agli Australian Open è stata, senza ombra di dubbio, la spinta ulteriore al rilancio di uno sport che, mai come adesso, in Italia è molto seguito. Dalle lezioni private per ragazzi e adulti, alle partite tra amici che affittano il campo, c’è un ritorno di fiamma ed è indubbio che in tutto questo incidano molto i risultati di Sinner.

Che, oltretutto, non solo è un grande sportivo, ma un esempio di correttezza e lealtà morale, un vero punto di riferimento per tanti giovanissimi.