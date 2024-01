La Toscana gioisce con Sinner, Giani: “Grazie per averci fatto sognare”

Firenze, 28 gennaio 2024 – La Toscana festeggia la vittoria di Jannik Sinner che oggi ha fatto la storia vincendo gli Australian Open 2024. L’azzurro ha battuto il russo Daniil Medvedev, numero tre del mondo, grazie a un’incredibile rimonta.

Una conquista personale e nazionale: per lui si tratta del primo Slam, è il terzo italiano di sempre a imporsi in un Major e il primo a trionfare in Australia.

Il rapporto che lega il campione al territorio è ormai noto: tra i tanti camp all’Elba negli anni scorsi e la tessera in tasca del Tennis Club Italia di Forte dei Marmi che lo ha visto nella formazione di serie A1, fra il 2019 e il 2021, insieme al compagno di squadra in Nazionale, Lorenzo Sonego, e allo stesso commissario tecnico, Filippo Volandri.

A ricordarlo, nel congratularsi pubblicamente con il campione per l’impresa, è stato proprio il presidente della Regione, Eugenio Giani: “Sinner è leggenda! – scrive su X il governatore – Tutti in piedi per il primo italiano nella storia a vincere gli Australian Open, grazie per averci fatto sognare così! Orgoglio italiano tesserato al Tennis Club Italia di Forte dei Marmi”.

Tra i tantissimi attestati di stima per l’azzurro, c’è anche un pezzo di Toscana che gioisce per la sua vittoria. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, scrive: “Una rimonta incredibile. Due set sotto. È proprio vero che non bisogna arrendersi mai. Stratosferico Sinner. Orgoglio italiano”.

E poi ancora Matteo Renzi: “Emozione purissima! Oggi questo ragazzo ha scritto la storia del tennis italiano. E il bello di questo sport è che anche quando tutti pensano che sia finita, no, a tennis non è mai finita. Quindici su quindici, crederci sempre, non mollare mai. Il primo Slam per lui, il primo di una lunga serie. Grazie Jannik Sinner, viva lo sport, viva l’Italia".