“Esercizi di squilibrio“, a Castelnuovo il libro di Stefano Redaelli

L’ottavo appuntamento della rassegna “Campa Cavallo” è in programma oggi a Castelnuovo di Garfagnana alle 17 nella Sala Suffredini in piazzetta Ariosto. Ospite Stefano Redaelli (nella foto) autore di “Esercizi di squilibrio. Per imparare a prendersi cura di sé e dell’altro”, edizioni Città Nuova. Nonostante i luoghi comuni sul mantenersi in forma e sulla necessità di trovare un giusto equilibrio psicologico, l’idea di fondo di questo libro è che per stare bene sia necessario raggiungere uno stato di squilibrio dinamico, ossia una condizione di inquietudine interiore che ci spinga a dare una forma nuova alla nostra vita, alle relazioni con gli altri, alla nostra interiorità.

Redaelli si chiede anche quanti esercizi servano per conquistare una nuova prospettiva sul mondo. A suo parere sono tredici, per osservare il mondo da una prospettiva inedita e imparare ad abitarlo da veri e propri squilibristi. Stefano Redaelli è professore associato di letteratura italiana alla Facoltà “Artes Liberales” dell’Università di Varsavia. Si occupa e interessa di rapporti tra letteratura, medicina, scienza e spiritualità. Per la narrativa ha pubblicato la raccolta di racconti Spirabole (Città Nuova, 2008) e i romanzi Chilometrotrenta (San Paolo, 2011), Beati gli inquieti (Neo Edizioni 2021), Ombra mai più (Neo Edizioni 2022). Alla presentazione sarà presente il sindaco di Castelnuovo di Garfagnana Andrea Tagliasacchi e interverranno Maela Pedri, assistente sociale e responsabile U.F Servizio Sociale non autosufficienza e disabilità del Distretto della Valle del Serchio e Mirko Martinucci, medico psichiatra, responsabile dell’Unità Funzionale Salute mentale adulti della Valle del Serchio. Modera Marina Riccucci dell’Università di Pisa. L’iniziativa vede anche il supporto organizzativo della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana e de “La Libreria”.