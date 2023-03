Escursione tra storia cultura e tradizioni

Ritrovo questa mattina alle 8.30 al parcheggio della Chiesa di San Martino in Freddana, per la particolare escursione di circa 10 km alla scoperta non soltanto ambientale, bensì soprattutto relativa alla storia, tradizioni e cultura locale. Il percorso, che si snoderà nel territorio del comune di Pescaglia, toccherà le aree collinari tra Camaiore e Lucca per arrivare alla vetta del Monte Acuto. Passaggio, poi, al piccolo oratorio di San Graziano, luogo al quale la tradizione locale attribuisce una sorta di aura miracolosa a causa di eventi straordinari che si narra accaddero durante la sua costruzione. Aldilà delle credenze popolari, in effetti, questa piccola chiesetta potrebbe nascondere dei segreti, come quello del perché sia stato dedicato a S.Graziano Vescovo di Tour, colui cioè che convertì i pagani nelle Gallie. In una pietra dell’oratorio sono incisi 2 simboli, uno pagano e l’altro cristiano che i fedeli, per tradizione tramandata, utilizza ancora oggi attraverso un gesto stabilito come sincretismo taumaturgico per curarsi dai malanni alle mani. Ci sarà spazio anche per una pausa di riflessione utile per ricordare la figura di Don Aldo Mei. Immancabile a fine escursione, poi, il passaggio a Loppeglia dove è stato creato alcuni anni fa un suggestivo museo denominato "Casabottega".

Lo spazio, gestito dagli stessi paesani, raccoglie strumenti e attrezzi antichi della storia familiare e di bottega, recuperati dalla polvere dei vecchi laboratori dei falegnami e delle soffitte del luogo. Il rientro è previsto intorno alle 17 e la guida Ambientale Stefano Pucci ricorda di dotarsi di abbigliamento idoneo alla stagione, possibilmente vestirsi a strati e calzature da trekking.

Fiorella Corti