Escalation di truffe Nasce l’avamposto Cgil “Lo sportello sicurezza affiancherà il cittadino“

Le trappole per il consumatore spaesato si moltiplicano, soprattutto nel settore contratti luce e gas. E così nasce l’avamposto in casa Cgil, il nuovo sportello sicurezza, punto essenziale di prima informazione e, quindi, di potenziale prevenzione. La novità è stata presentata ieri e vede la collaborazione di SPI Cgil Lucca, SILP Cgil, Sunia Cgil e Federconsumatori. Il servizio, che aprirà i battenti dal 1° giugno, potrà essere fruito dagli utenti ogni giovedì dalle 10 alle 12 presso gli uffici dello SPI Cgil Lucca, in viale Luporini 115F.

All’evento hanno preso parte Fabrizio Simonetti, Segretario Generale della Cgil provincia di Lucca, Marcello Massei, Segretario Organizzativo SPI Cgil provincia di Lucca, Stefano Nannini, Segretario Generale SILP Cgil provincia di Lucca, Marco Noero, responsabile toscano del progetto Sportello Sicurezza, e Fabio Coppolella, responsabile Federconsumatori Lucca. L’obiettivo dell’iniziativa, lanciata già nei mesi scorsi in altre province della Toscana, è quello di fornire un supporto ai cittadini riguardo al confronto con gli eventi criminosi, sia in maniera preventiva che in seguito all’avvenimento. Una particolare attenzione, riscontrabile nella sinergia con lo SPI Cgil, sarà prestata agli anziani, fascia della popolazione più a rischio per quanto riguarda truffe, raggiri ed altre forme di reato.

Lo Sportello Sicurezza non vuole però andare a sostituire l’operato delle forze dell’ordine, ma servirà ad affiancarlo, ad avvicinare l’utenza a tali servizi e ad integrare la mediazione con le figure istituzionali preposte con gli altri servizi offerti dall’ecosistema della Cgil. “Questa è un’altra occasione in cui abbiamo voluto fornire ai cittadini un servizio che possa essere utile nella vita di tutti i giorni, e che si va ad aggiungere a tutti gli altri offerti all’interno della Cgil” ha dichiarato Simonetti.

Un primo ruolo dello Sportello sarà quello di informazione e formazione sui modus operandi delle forme di raggiro più diffuse e per la conoscenza istituzionale degli interlocutori a cui rivolgersi, in modo da aiutare gli utenti a riconoscere e prevenire gli eventi criminosi. Verrà inoltre offerto un supporto nella gestione del reato anche dopo che questo è avvenuto, tanto nella mediazione con le forze dell’ordine che nella semplificazione delle procedure burocratiche.