Eppur si vive anche così. Il libro di Selene Pera domani a “Mandorla“

Prosegue con un appuntamento in anteprima il nuovo calendario di “Piano strada. Incontrarsi a Mandorla”, il programma permanente di animazione degli spazi a piano terra della comunità alloggio protetta Casa Mandorla. Domani alle 18 è in programma la presentazione del libro “Eppure si vive anche così” di Selene Pera (Maria Pacini Fazzi Editore). Insieme all’autrice interverranno il giornalista Claudio Dell’Amico e alcune Suore della Congregazione Missionaria Sorelle di Santa Gemma. Il libro racconta alcune esperienze che Pera ha vissuto durante un viaggio missionario di tre mesi nella Repubblica Democratica del Congo. Mandorla torna ad aprire le sue porte con questo evento, nuova anteprima del calendario di appuntamenti di “Piano strada. Incontrarsi a Mandorla”, la comunità che accoglie persone adulte con disabilità in un immobile messo a disposizione dalle Suore di San Camillo, Ministre degli infermi, con ingresso da via Elisa 4. Mandorla è un servizio promosso grazie a Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, gestita da Fondazione Fahre Impresa Sociale e Fondazione per la Coesione Sociale, con Anffas e servizi del territorio.