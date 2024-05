Entusiasmo a Borgo Giannotti ”E’ stata una stupenda vetrina per tutta la città“

La ”volata” è arrivata poco dopo le cinque di ieri pomeriggio, ma in Borgo Giannotti tutto era già pronto dall’ora di pranzo. Curiosando tra la folla ci siamo fatti raccontare le emozioni dell’attesa. "Non è la prima tappa che vedo - racconta Francesco D’amico - ho assistito ad altre edizioni e qui a Lucca mi sembra tutto organizzato molto bene. Sono molisano e vivo qui da poco e mai come questa edizione sono stato fortunato, il Giro passa da entrambe le mie regioni".

"Noi siamo qui per goderci lo spettacolo - si accoda Celine D’agostino - oltre ad essere appassionati, ciò che possiamo dire è che nessuno si perderebbe mai l’arrivo di una tappa del Giro d’Italia che passa sotto casa, letteralmente. Quindi una bella vetrina per tutta la città". Tutto il borgo trepidante è riuscito ad assaporare a pieno la corsa che, dopo vari tentativi d’inganno da parte delle macchine degli sponsor, in pochi attimi si è dileguata. E mentre la carovana passa, ecco le notizie da chi seguiva dall’arrivo, dando per scontata la vittoria. "Sono quattro in testa già da parecchio con un bello stacco di tempo, quindi inevitabile che il vincitore sia nel gruppetto", aveva pronostico, azzeccandoci, Mauro Costalli.

"Questo tratto – aggiunge – è quello più animato, dove oltre ai residenti anche i commercianti come me sono in trepidante attesa". Già, perché in Borgo Giannotti il rosa è dominante non solo da oggi. "È emozionante – racconta Gregory Dolce – un evento di questo calibro per le nostre strade ti fa venire i brividi". Tutto il quartiere era in fermento per riuscire, oltre che a vedere in prima fila i campioni, soprattutto a rendere omaggio alla gara: palloncini, maglie, trombette e fischietti. Una festa in rosa.

Re. Graz.