Enrico VIII, il “Bloody Mary“ e il colesterolo

Un Bloody Mary? No grazie, mi evoca brutti fantasmi storici. Nel 1547 moriva Enrico VIII re d’Inghilterra, più famoso per essersi sbarazzato con le cattive di ben cinque delle sei mogli che per i suoi meriti militari e politici. La prima vittima fu Caterina d’Aragona, cattolica, che sopravvisse per tre anni alla separazione, ma poi, secondo qualcuno, morta avvelenata lentamente dai giannizzeri del re; due delle consorti successive, Anna Bolena e Catherine Howard, vennero decapitate dopo veniali scappatelle (al giorno d’oggi chissà che cosa succederebbe).

Ma lo sport di decapitare persone si estese anche ad amici e parenti; la testa più celebre che saltò fu, nel 1535, quella di Tommaso Moro, ex Lord cancelliere del regno e reo di non aver abiurato alla fede cattolica in favore dell’anglicanesimo del re. Tommaso fu poi fatto santo, ma... la testa non gliela ridette nessuno. Comunque accusare Enrico di perfidia non è del tutto giusto. Le sue carinerie verso le mogli furono tante: per esempio per decapitare Anna Bolena si premurò di fare arrivare un boia da Parigi specializzato in tagli veloci.

Ma il bello arrivò dopo la morte di Enrico; salì al trono la sua primogenita che, invece dell’ascia, per eliminare i suoi nemici usava il fuoco; nei suoi brevi anni di regno mandò al rogo trecento nemici religiosi; fu per questo soprannominata Bloody Mary, cioè Maria la Sanguinaria.

Nel 1939 un attore famoso, George Jessel, creò un cocktail a base di succo di pomodoro e vodka che, visto il colore sanguigno, denominò Bloody Mary. Che dire? È un ottimo drink, famoso negli Usa, spesso bevuto (ahimè) al mattino. Allo stesso modo dei dolci, bevande alcoliche come questa vanno bene quando se ne fa un uso molto moderato; sorseggiarne una alla sera (mai al mattino) dà gioia e felicità. A chi le amasse troppo consiglio il Virgin Mary, ottimo cocktail analcolico; in questo caso possiamo comunque beneficiare delle proprietà delle spezie, in primis il tabasco, pregiato peperoncino messicano.