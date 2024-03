Enrico Bianchi fa 100 anni. Compleanno con “visita“ dei suoi colleghi medici

Cento anni tondi tondi per il conosciuto e stimato dottor Enrico Bianchi, medico di famiglia di Ponte a Moriano. Un traguardo di tutto rispetto, uno stuolo di candeline e una sorpresa in più: la visita del presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lucca, Umberto Quirconi, e il vicepresidente Cosma Volpe, che si sono personalmente recati a casa per festeggiarlo in occasione di questo traguardo importante.

Umberto Quiriconi ricorda come “il dottor Bianchi sia stato per Ponte a Moriano una vera istituzione, molto amato dalle tante generazioni di abitanti del territorio che ha curato con dedizione nella sua lunga carriera”. Il Presidente ha consegnato a Bianchi una targa ricordo con su scritto “Al Collega Dottor Enrico Bianchi, in occasione dei Suoi Cento Anni, per il costante, qualificato e apprezzato impegno come Medico di Medicina Generale”.

Durante l’incontro il festeggiato ha espresso la sua gioia per la visita di Quiriconi e Volpe, e insieme a loro ha ricordato alcuni momenti significativi della sua lunga esperienza di medico di famiglia. Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1948 presso la prestigiosa Scuola Normale Superiore di Pisa, Enrico Bianchi si è poi specializzato nel 1950 a Pisa in pediatria sotto la guida del dottor Giuseppe Angeloni.

Insieme agli auguri da parte dell’Ordine al collega Enrico Bianchi per il suo centesimo compleanno anche “un ringraziamento sentito per il servizio speso, con grande dedizione, nei confronti della comunità“.