Emergenza Serchio a Mologno. Sopralluogo di Baldini (Lega) ”Intervenire urgentemente“

Il Consigliere regionale della Lega, Massimiliano Baldini accompagnato dal segretario territoriale del Carroccio per la Mediavalle, Cipriano Paolinelli, ieri mattina hanno effettuato un sopralluogo a Mologno, nei luoghi dove si è verificata l’esondazione del Serchio durante l’ondata di maltempo di un paio di settimane fa.

Con un fenomeno di erosione della sponda della riva del Serchio sul lato del comune di Barga, con il fiume che ormai ha scavato una grossa ansa che sta aggirando anche l’ultima costiera su cui poggia il terrapieno della strada tra Gallicano e Mologno.

Il sopralluogo è avvenuto dopo la segnalazione dei consiglieri di opposizione a Barga, Gesualdo Pieroni e Fabio Quintavalli.

Proprio Pieroni ha accompagnato Baldini e gli altri esponenti della Lega sulle rive del Serchio.

Come hanno poi spiegato i due consiglieri barghigiani, motivando la loro richiesta di interessamento dopo la piena del 2 novembre si è ulteriormente aggravata la situazione idrogeologica del fiume Serchio in località Mologno; adesso, un futuro evento alluvionale inevitabilmente a pregiudicherebbe la stabilità della strada provinciale.

"E’ estremamente necessario intervenire urgentemente – hanno detto dopo il sopralluogo gl esponenti della Lega – per ricondurre il decorso del fiume nel suo originario alveo attraverso interventi di taglio della vegetazione, di livellamento del materiale ghiaioso (asportazione o spostamento sulle sponde) e infine con ripristino di scogliere a protezione argini".

Preso atto della situazione e ascoltate le osservazioni e le preoccupazioni dei due consiglieri, il consigliere regionale Baldini, con il Segretario del partito Paolinelli e con il supporto anche della consigliera provinciale Ilaria Benigni, si sono presi l’impegno di attivarsi fin da subito nelle varie sedi istituzionali, per capire cosa si possa fare in merito e in quale maniera.

Luca Galeotti