Emergenza abitativa. FdI sollecita la giunta

Attenzione all’emergenza abitativa. Sollecita un riflessione sul tema Fratelli d’Italia Capannori. "Come Gruppo Consiliare abbiamo presentato una mozione per richiedere al sindaco ed a tutta la giunta la programmazione di interventi significativi sul patrimonio immobiliare già esistente, per riqualificarlo, al fine di sopperire alla grave emergenza abitativa che riguarda molti capannoresi. Nella mozione, inoltre, abbiamo avanzato varie proposte per incrementare, in vario modo, l’offerta abitativa". Esordisce così Elisabetta Triggiani, Capogruppo di Fratelli di d’Italia, all’opposizione in consiglio comunale. "Sono molto sensibile all’argomento – prosegue l’avvocato Triggiani, – nella mia professione mi imbatto molto spesso in situazioni di grave, ma incolpevole indigenza che non consentono di garantirsi un tetto sulla testa. Penso ai nuclei mono-genitoriali, ai padri separati con impegni economici a cui far fronte, agli anziani rimasti soli".

M.S.