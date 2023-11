Emanuela Gennai protagonista su Rai2

Emanuela Gennai (foto) , conduttrice e attrice molto attiva nel nostro territorio e volto noto anche per essere da anni la conduttrice della festa di Capodanno in piazza, è stata selezionata per il noto programma “E viva il Video Box“, lo spin off della trasmissione tv “Viva Rai Due“ di Fiorello. Conosciuta per aver partecipato a programmi televisivi e a molti altri eventi, fra questi i chiostri d’estate e le ville principesche durante il periodo natalizio, Emanuela è stata accolta da tutto lo staff del programma con professionalità e competenza agli studi Rai di Via Teulada a Roma.

Il programma è andato in onda sulle frequenze di Rai Due il 24 novembre scorso. Nell’occasione si è presentata con uno dei costumi che indossa durante le sue scene, interpretando Elsa del Regno di Frozen. La Gennai è apprezzata anche per essere l’interprete di molti personaggi del mondo delle fiabe, dove veste i panni delle beniamine più amate dai bambini, trasmettendo messaggi positivi con allegria e leggerezza. Emanuela Gennai è molto impegnata anche sul fronte del volontariato, molte sono le sue partecipazioni presso le scuole e gli ospedali pediatrici e non solo. Da anni collabora con l’Associazione di volontariato Don Franco Baroni ODV di Lucca.