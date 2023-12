Elezioni sindacali all’azienda Fapim. Lavoratori confermano la Fiom Cgil

Vince la Fiom Cgil che festeggia un altro successo in seguito alle elezioni della RSU della Fapim di Altopascio, svoltesi lo scorso 11 dicembre. L’esito delle votazioni dei lavoratori ha infatti confermato un ulteriore miglioramento del consenso della Fiom all’interno dell’azienda, una delle più importanti nella cittadina del Tau, con due stabilimenti, assegnando alla categoria sindacale della Cgil quattro dei cinque posti disponibili nella RSU. Un risultato notevole, raggiunto per la prima volta all’interno della Fapim, che rappresenta un grande motivo di orgoglio. La Fiom Cgil Lucca vuole dunque ringraziare i lavoratori dello stabilimento per la fiducia dimostrata con queste elezioni e per il sostegno ricevuto nel corso del tempo, che continueranno ad essere necessari soprattutto per affrontare le complesse sfide che ci attendono.

"Questo risultato rappresenta un fatto decisamente positivo, sia per la Fiom che per i lavoratori di Fapim – commenta il Segretario Generale della Fiom Cgil Lucca Nicola Riva – ma, al contempo, ci carica anche di molte responsabilità nei confronti dei dipendenti che, hanno espresso la loro preferenza nei nostri confronti ".