“Eleonora Duse“. Esce la biografia di Angela Guidotti

“Eleonora Duse. Un’Italiana diventata mito“, di Angela Guidotti. Celebrata nel centesimo anniversario della morte, con Pacini Fazzi editore, esce la biografia di Eleonora Duse, nata a Vigevano nel 1858 e morta a Pittsburg nel 1924. Il profilo della Duse - ventesima biografia nella Collana “Italiane” diretta da Nadia Verdile - , è stato tracciato da Angela Guidotti già professoressa ordinaria di Letteratura Italiana all’Università di Pisa che per Pacini Fazzi dirige “Voci di repertorio”. Piccola Collana di testi teatrali italiani.

Il volume traccia il profilo biografico e artistico di una donna che distinatsi come attrice carismatica tanto da conquistarsi l’appellativo di divina è stata anche una brillante imprenditrice di se stessa. La precoce malattia, le relazioni con Boito e D’Annunzio, il rapporto con la figlia, sono esperienze dalle quali ha sempre saputo trarre costante energia per imporsi come grandissima interprete. Numerose e splendide le lettere scritte da Eleonora nella sua vita: nel volume ne vengono proposte molte che rivelano il grande temperamento della attrice e le tappe di un’esistenza che ha segnato un’epoca.