Elena Guerra sarà santa. Dieci autobus per Roma

La diocesi di Lucca ha predisposto due opzioni per facilitare la partecipazione di fedeli alla canonizzazione della beata Elena Guerra, che si terrà a Roma, in Piazza San Pietro, la mattina di domenica 20 ottobre alla presenza di papa Francesco. Come annunciato nell’aprile scorso, infatti, la lucchese Elena Guerra, fondatrice delle Suore Oblate dello Spirito Santo (per i lucchesi "suore zitine") sarà proclamata santa. Sono pertanto stati predisposti in tutto 10 autobus che partiranno da diverse località della diocesi in base alle prenotazioni ricevute.

Il programma prevede la partenza al mattino presto di domenica 20 ottobre (tra le 03.00 e le 03.30), in modo da arrivare a Roma circa due ore prima della Messa, che inizierà alle 10.30. Il contributo per la partecipazione per chi sceglie la prima opzione è di Euro 55.00 a persona, comprensivo di accesso in Piazza san Pietro e di kit del pellegrino. Il pranzo è a carico dei singoli partecipanti, il rientro è previsto nella serata. Per partecipare è necessario iscriversi sia come singoli che come gruppi. In quest’ultimo caso sarà il referente del gruppo a effettuare l’iscrizione per tutto il gruppo.

Il modulo di iscrizione è online, si trova al link https://forms.gle/7E3yCmnzkMLYSNLe6 (il link si trova anche su www.diocesilucca.it/blog/canonizzazione-elena-guerra/). Prima di compilare il modulo online è necessario aver predisposto un bonifico all’IBAN IT41 O 05034 13701 000 000 158569 con causale "Pellegrinaggio canonizzazione Elena Guerra" versando la quota pari alle persone da iscrivere. Una copia della ricevuta del versamento andrà allegata al modulo online in fase di iscrizione.

Inoltre, ed è la seconda opzione, è stato predisposto un autobus per coloro che desiderano pernottare e partecipare alla messa di ringraziamento che sarà celebrata lunedì 21 ottobre alle ore 10 nella Chiesa dei Lucchesi in Roma. Il contributo (comprensivo anche di cena, pernottamento in camera doppia e prima colazione) è di Euro 120 a persona. Le modalità di iscrizione per questa seconda opzione sono le stesse descritte per la prima opzione. Per qualsiasi cosa è possibile scrivere una mail a [email protected]