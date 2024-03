"Eklettica: la metamorfosi della forma di Roberto Altmann in mostra al Palazzo delle Esposizioni"

Apre i battenti oggi alle 17.30 al Palazzo delle Esposizioni in piazza San Martino “Eklettica. La metamorfosi della forma”, la mostra delle opere di Roberto Altmann organizzata da Fondazione Banca del Monte di Lucca e Fondazione Lucca Sviluppo. Nell’esposizione, il pubblico potrà ammirare una selezione di opere che offrono un panorama ampio della produzione dell’artista: dal movimento veloce ed intuitivo del gesto pittorico di Altmann alle ispirazioni e alle influenze dei grandi Maestri come Raffaello, Velasquez e Picasso, come omaggio e desiderio di un incontro, per “sentire” e far proprie le grandi opere. La Fondazione Banca del Monte di Lucca e la Fondazione Lucca Sviluppo, ente strumentale della prima, “sono liete di offrire alla comunità lucchese l’occasione di confrontarsi con questo artista lontano da schemi prefissati e libero da sovrastrutture, eppure così radicato nella storia dell’arte”, così i presidenti dei due enti, Palestini e Del Carlo.