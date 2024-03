Ego Women Run. Via all’onda rosa lungo il Serchio

Una marcia che si può interpretare in tanti modi: camminando, correndo, svolgendo esercizio fisico. Il percorso è a scelta di 6 o 10 chilometri, lungo il parco fluviale. In tre parole stiamo parlando di Ego Women Run, in programma per domenica 24 marzo con ritrovo alle 8.30 (partenza alle 9) dall’Ego Park del centro Ego di via per Sant’Alessio. I pettorali Ego Women Run 2024 si possono acquistare presso i centri Ego Wellness Resort di Sant’Alessio, Ego City Fit Lab di Via Carlo Del Prete, lo Shop Ego di Via Buia a Lucca, all’ingresso dell’Antica Mostra delle Camelie e anche online https://www.endu.net/it/events/ego-women- run/info. L’intero ricavato dell’evento va a sostenere le operazioni quotidiane delle Associazioni Silvana Sciortino e il Centro Antiviolenza Luna, rispettivamente dedite

alla prevenzione e cura del tumore al seno e alle prassi per accogliere e proteggere la donna e i suoi figli dalla violenza domestica e non solo. Nell’occasione Oltre alla felice collaborazione con Lucca Marathon e la “Lucchesina”, il partner Anpana lancia la “Zam- peggiata rosa”. Così le partecipanti alla Ego Women Run possono regolarmente iscrivere anche i loro “pelosi” con tanto di pettorali e la certezza di ricevere tutte le necessarie attenzioni. Durante tutta la storica manifestazione sarà possibile iscriversi alla corsa acquistando i pettorali all’entrata.