Efficientamento energetico e nuova area di sosta. Tutti i progetti in cantiere

Riqualificazione, efficientamento, sostenibilità e accessibilità. Queste le parole chiave alla base degli interventi sul territorio del comune di Coreglia Antelminelli, appena resi noti dall’amministrazione guidata dal sindaco Marco Remaschi. Ammonta a 955 mila euro lil primo intervento in programma che prevede l’efficientamento energetico della Scuola Primaria "Carlo Del Prete", che si trova in via di Ghivizzano a Piano di Coreglia. Un’opera che va a migliorare sensibilmente la qualità del plesso della frazione, completando un piano di interventi migliorativi che hanno interessato, negli ultimi anni, tutti i presidi scolastici comunali. Grazie all’aggiudicazione di un bando specifico relativo agli immobili pubblici, nel Programma Regionale F.E.S.R. 2021-2027, il comune di Coreglia Antelminelli si è aggiudicato un finanziamento della Regione Toscana pari a 725 mila e 356 euro.

Venerdì scorso, poi, a Palazzo Nuti è stato illustrato il progetto del nuovo parcheggio da realizzare in località Portello a Ghivizzano Alto. Un’operazione da 470mila euro complessivi che prevede la contrazione di un mutuo ventennale le cui spese saranno sostenute interamente dalla Regione Toscana, mentre al Comune spetterà solo la quota di interessi. L’intervento di adeguamento e messa in sicurezza, reso possibile grazie all’assegnazione di un bando regionale sui parcheggi pubblici, porterà alla realizzazione di 49 stalli, 44 riservati alle auto, cinque alle moto, due alle persone con disabilità, un posto rosa, per le donne in gravidanza o i genitori con figli fino a due anni, oltre a una postazione di ricarica per le auto elettriche. Il progetto prevede, inoltre, la costruzione di una nuova pensilina per l’attesa degli autobus sul lato di via David Camilli, nuovi lampioni di illuminazione pubblica, il recupero e il riposizionamento di pannelli informativi e la predisposizione di un distributore d’acqua. L’area sarà delimitata da un marciapiede, da un’aiuola a verde lato strada e da una staccionata di pali di legno a croce. Nell’isola verde al centro del nuovo parcheggio verranno poi posizionate delle panchine.

Fio. Co.