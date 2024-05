Edoardo Leo chiude la Stagione di Prosa al Teatro del Giglio con "Ti racconto una storia": un reading-spettacolo coinvolgente

Edoardo Leo, attore e regista amatissimo dal pubblico sia teatrale che cinematografico e televisivo, chiude la Stagione di Prosa 2023-2024 del Teatro del Giglio con il suo “Ti racconto una storia“ (letture semiserie e tragicomiche), un reading-spettacolo prodotto da Stefano Francioni Produzioni, con musiche di Jonis Bascir. Per tessere la trama narrativa Edoardo Leo – in queste settimane in onda in prima serata su Rai Uno con la fiction “Il clandestino“ (che dopo un piccolo ’salto tornerà lunedì 6 maggio) – ha unito suggestioni, letture e pensieri raccolti dall’inizio della sua carriera ad oggi: vent’anni di appunti, ritagli, ricordi e risate trasformati in uno spettacolo coinvolgente, capace di cambiare forma e contenuto ogni volta in base allo spazio e all’occasione.

Uno spettacolo, praticamente al sold out, capace di far sorridere e riflettere, raccontando spaccati di vita umana tenuti insieme da parole e musica; una riflessione su comicità e poesia che, in fondo, non sono poi così lontane tra loro. In scena si alternano brani, racconti e monologhi di scrittori celebri quali Benni, Calvino, Marquez, Eco, ad articoli di giornale, aneddoti e testi di giovani autori contemporanei e dello stesso Edoardo Leo.

I tre spettacoli al Teatro del Giglio sono venerdì 3 e sabato 4 maggio ore 21 oltre a domenica 5 maggio alle 16. Per gli abbonati alla stagione di prosa del Giglio “Ti racconto una storia“ sostituisce “Venere nemica“ di Drusilla Foer. Per acquistare i pochissimi biglietti ancora disponibili occorre rivolgersi alla Biglietteria del Teatro del Giglio (tel. 0583.465320 in orario di apertura al pubblico, email [email protected] ); l’acquisto online è attivo su www.TicketOne.it.

L’attore regista attesissimo per i tre show in Teatro incontrerà il pubblico sabato 4 maggio alle ore 18 all’Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca in piazza San Martino. L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti. Il progetto di incontri con il pubblico è frutto della collaborazione tra Teatro del Giglio, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Lucca Sviluppo e Fondazione Toscana Spettacolo onlus. La Stagione di Prosa 2023-2024 è realizzata dal Teatro del Giglio con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus (quest’ultima riconosciuta dal Ministero della Cultura come primo Circuito Multidisciplinare in Italia per il 2022).

L.S.