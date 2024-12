Economia montana, ecco le nuove sfide

Si è tenuto a Castelnuovo il convegno "La Green Community si presenta: dalla Strategia nazionale delle Green Communities: nuove opportunità per le comunità della montagna": un’occasione per presentare la strategia territoriale, mettendo in relazione la propria esperienza con quelle vicine. Dopo i saluti istituzionali del sindaco e presidente del Parco Regionale delle Alpi Apuane Andrea Tagliasacchi e del presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani, che ha rilanciato il tema della collaborazione interregionale tra le aree interne del crinale tosco-emiliano per rispondere alle nuove sfide, i lavori sono entrati nel vivo con la proiezione del filmato "Green Communities: la visione di una montagna che pensa al futuro" e l’intervento di Giovanni Vetritto, direttore generale del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha illustrato la strategia nazionale delle Green Communities e le opportunità che questa offre per costruire delle comunità di innovazione. A seguire Giampiero Lupatelli e Matteo Casanovi che ha puntato i riflettori sul progetto locale di Green Community realizzato dall’Unione Comuni Garfagnana con i fondi del Pnrr, GarfagnanaGreenLand - Strategie per una comunità locale sostenibile, che vede interventi e servizi su sei ambiti tematici tra di loro interconnessi: patrimonio forestale ed edilizio di montagna, risorse idriche, potenziamento energetico, mobilità e aziende agricole sostenibili.

"La nostra ambizione è quella di crescere – ha affermato la presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani – dando opportunità di lavoro e di sviluppo a questi territori rimanendo sensibili al tema della sostenibilità ambientale. Con grande entusiasmo abbiamo accettato la sfida della Green Community, grazie alla quale siamo riusciti a tenere insieme due regioni con la speranza che possano nascere nuove opportunità a partire dalla condivisione di buone pratiche". Alla tavola rotonda, introdotta e coordinata da Annalisa Giachi, hanno parlato, interessanti gli interventi di Francesca Poli, per il progetto di Green Community della Garfagnana e Sara Tedeschi, per quello della Lunigiana.

Dino Magistrelli