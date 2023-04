Ecco “Lucca Classica“ Bollani, Elio e altri big tra musica e sorprese

Torna Lucca Classica Music Festival. La nona edizione della manifestazione promossa dall’associazione Musicale Lucchese si svolgerà dal 26 aprile al 1 maggio con circa 70 appuntamenti. Fra gli artisti Stefano Bollani, Elio, i violinisti Alessandro e Massimo Quarta. Ma anche il concerto del violoncellista Ettore Pagano (1° classificato al Premio Khachaturian), una passeggiata musicale sulle Mura con l’etnobotanico Marco Pardini, l’omaggio a Calvino e Paganini, il silent wifi concert in piazza San Michele.

Elio (di Elio e le Storie tese, nella foto) salirà sul palco con uno spettacolo in prima nazionale dal titolo “Ma cosa dici quando dici opera?” (mercoledì 26 aprile, ore 21.15) con la drammaturgia del musicologo Sandro Cappelletto; Stefano Bollani, reduce dai grandi successi della trasmissione “Via dei Matti n.0”, si esibirà sabato 29 aprile (ore 21,15) e i violinisti Alessandro e Massimo Quarta lunedì 1° maggio alle 17.30 nella chiesa di San Francesco. In programma anche il concerto di Ettore Pagano, giovane violoncellista recentemente salito alla ribalta per essersi aggiudicato il I premio all’ultima edizione del Concorso internazionale Khachaturian (venerdì 28 aprile, ore 21.15).

Il programma è stato presentato ieri in Regione a Firenze dall’assessore Stefano Baccelli assieme al presidente dell’Associazione Musicale Lucchese Marco Cattani e al direttore artistico Simone Soldati. Con loro anche Claudio Montani, consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, principale sostenitore della manifestazione.

“Progetto davvero originale- ha detto l’assessore Stefano Baccelli- , un festival di alta qualità , ma al tempo stesso popolare. E questo grazie al connubio fra la musica classica e la città di Lucca, i suoi teatri , i suoi giardini, le piazze, le chiese. Una manifestazione che offre davvero tanti spunti di riflessione non solo per gli appassionati di musica ma per tutti coloro che amano la cultura. Davvero una formula vincente, risultato di un bel gioco di squadra che va avanti da 9 anni. Dal 26 aprile saranno 5 giorni ricchi di iniziative per famiglie giovani, meno giovani, appassionati di musica classica, ma anche neofiti che grazie a questo festival potranno appassionarsi ancora di più alla musica e alla nostra città”.

La “formula magica” di Lucca Classica, come sempre, propone guide all’ascolto, appuntamenti dedicati ai bambini e alle famiglie, momenti musicali in giro per la città, conferenze e visite guidate alla scoperta dei luoghi più belli del centro storico. Tra queste, si segnala l’itinerario botanico e musicale sulle Mura con Marco Pardini, apprezzatissimo etnobotanico, scrittore e divulgatore, accompagnato dal giovane e brillante Quintetto Lucensis (lunedì 1° maggio, ore 15, partenza da Palazzo Ducale). In programma anche l’omaggio a Italo Calvino per i 100 anni dalla sua nascita; un percorso dedicato a Niccolò Paganini a Lucca e le conversazioni con Peppe Vessicchio, Alessandro Carbonare, Danilo Rossi, Giovanni Bietti.