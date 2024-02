Ecco l’ordine della sfilata sulle Mura

Pronti e via, ecco la seconda edizione di Lucca in Maschera. Il grande spettacolo del Carnevale di Viareggio sulle Mura, oggi dalle ore 15.

Partiranno da porta Sant’Anna, i gruppi mascherati, con oltre 400 figuranti che con molte sorprese, sfileranno sul cerchio alberato, insieme alla partecipazione degli Sbandieratori e Musici Città di Lucca. Scenderanno poi in piazza San Michele, dove è prevista una seconda spettacolare esibizione. Madrina d’eccezione della sfilata sarà Chiara Squaglia, volto noto di Striscia la Notizia, che aprirà la parata insieme ad Ondina e Burlamacco.

Ma ecco l’ordine di sfilata definitivo: farà da apripista la 500 del Carnevale di Viareggio, BurlaCar con la madrina Chiara Squaglia insieme a Burlamacco e Ondina; Le maschere rionali: Polpo; Pincianello; Faraboletto; Gambe di Merlo; Florinda ? Marcopolina; Gusmano e Saetta ci faranno sapere???; Gruppo sbandieratori e musici città di Lucca; Macherata in gruppo Sciamani di Michele Canova; Alessandro Avanzini Il circo dei sogni; Lebigre e Roger – Svegl – I.A.! Una storia semifantastica di Intelligenza Alternativa; Jacopo Allegrucci Va dove ti porta il cuore…; Roberto Vannucci E’ tempo di cambiare; Massimo e Alessandro Breschi Ascolta ragazzo…; Luca Bertozzi Più denti!!! The world’s greatest show; Corpo musicale Giacomo Puccini di Nozzano , banda ufficiale del Comune di Lucca; Umberto, Stefano, Michele e Jacopo Cinquini Bla Bla Bar; Luigi Bonetti Octopus 5.0 La rivoluzione artificiale; Priscilla Borri (Fantasticarte di Borri Priscilla) Auguro a tutti un briciolo di follia! Alda Merini; Matteo Raciti (Artworks) All you can eat; Luciano Tomei e Antonino Croci Magie di Carnevale; 12 carri in miniatura; banda La Campagnola di Marlia.