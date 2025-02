“Ecco la verità su Geal. Il Pd è affogato da solo“

"Ancora una volta, con la bocciatura della proposta di legge regionale 281 sulla proroga delle convenzioni del sistema idrico, la sinistra ha dato grande prova di irresponsabilità e con il loro voltafaccia ha dimostrato poca attendibilità". Forza Italia va all’attacco sulla vicenda Geal e il dietrofront del centrosinistra. "Da sempre il Pd e i suoi partner politici sanno parlare bene – si legge in una nota a firma dei consiglieri comunali di Forza Italia Alessandro Di Vito e Giovanni Ricci – ma purtroppo agiscono in modo opposto, visto che nel giro di pochi giorni hanno votato favorevolmente la proposta sulla proroga in commissione ambiente ma hanno avuto un atteggiamento da “volta gabbana“ in consiglio regionale esponendosi anche a mostrare una divisione all’interno della stessa maggioranza regionale". Gli esponenti di Forza Italia ricordano che il loro partito ha sostenuto la proposta di legge perché avrebbe consentito di avere il tempo di ulteriori approfondimenti sul sistema idrico integrato non solo per Lucca, ma anche per altre realtà territoriali che in modo trasversale avevano manifestato una serie di criticità dell’attuale assetto organizzativo. "L’acqua e la stessa falda idrica per tutti noi è un bene che merita la massima tutela – aggiungono – ma con la bocciatura si è data una spallata alla Geal e di questo ne dovrebbero andare orgogliosi solo i consiglieri comunali di minoranza che hanno sempre avuto un atteggiamento oppositivo su tutte le eventuali proposte su cui l’amministrazione Pardini poneva una riflessione. Per Geal spa rimane adesso solo l’esito del ricordo al Tar promosso dall’amministrazione Pardini. La Regione ha dunque deciso il destino di Geal, che chiuderà definitivamente il 31 dicembre prossimo la sua attività perché è chiaro adesso che non intende proporre eventuali piccole modifiche della legge regionale che ridefiniscano gli attuali bacini territoriali".

Secondo Di Vito e Ricci, gli esponenti di minoranza dovrebbero smettere di incolpare il sindaco Pardini considerandolo il responsabile della disfatta Geal: le responsabilità sono del Pd. "Il passivismo politico sulla questione Geal dell’amministrazione Tambellini insieme alla votazione di oggi – concludono – sono un chiaro segno che chi comanda è la Regione e solo lei puo dire e non dire cosa si deve fare".

Fabrizio Vincenti