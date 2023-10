Ecco la regole per la raccolta dei funghi

E’ iniziata la stagione dei funghi a Villa Basilica dove il tesserino regionale non è valido per la raccolta, serve quello della cooperativa VI.BO.PA.CO. incaricata della gestione delle aree boschive. Il permesso può essere acquistato anche dai non residenti nei punti vendita a Ponte a Villa, a Villa Basilica e a Boveglio, oppure online sul sito www.geoticket.it. Possono essere raccolti fino a 3 kg di funghi a persona al giorno.