Ecco il progetto “Agoradio“, nuovo podcast della Garfagnana

E’ stato progettato il nuovo podcast della Garfagnana a cui concorrono diverse associazioni castelnuovesi a cominciare dai Giovani della Consulta. Gli interessati a collaborare al progetto Agoradio possono scrivere a: [email protected] oppure telefonare ai numeri 346.8051097, 380.9065215, 351.92211279. Il progetto è in collaborazione con Comune di Castelnuovo e Fondazione Crl. I podcast sono programmi audio, di una lunghezza variabile che si ascoltano direttamente in streaming su Internet o si scaricano sul proprio dispositivo attraverso piattaforme dedicate.

Intanto i Giovani della Consulta ringraziano le numerose persone e aziende che hanno contribuito al successo di Castelnuovo in maschera. Tra le novità di quest’anno ricordiamo la mostra fotografica sulla storia del Carnevale a Castelnuovo, allestita in Sala Suffredini, rimasta aperta grazie alla disponibilità dei componenti del Gruppo Scout. Ciò è stato possibile grazie in particolare a Rita Frati, che ha messo a disposizione le ormai storiche foto scattate dal marito Alessandro Pietrazzini, il quale per decenni aveva immortalato le sfilate del Carnevale castelnuovese con la sua arte fotografica.

"Come Consulta dei Giovani - affermano - ci teniamo a ringraziare il conduttore Sandro Lana, l’amministrazione comunale, le associazioni, le scuole di danza Armonia del Movimento, Dance Academy e Centro Studio Danza & Artis’t, il complesso musicale Garfunk Street Band, l’Oratorio Anspi per aver intrattenuto i più piccoli con i loro laboratori, le associazioni Il Circo e la Luna e Garfaludica, gruppo Anai Garfagnana, Misericordia, Pro Loco, Compriamo a Castelnuovo e pub Grind House. Grazie al Carnevale di Viareggio, che con Burlamacco e Ondina ha portato allegria e alla nostra mascotte “Ludo Rock“ con Pietro Tamagnini". Una edizione inclusiva con la partecipazione dell’Associazione Il Sogno, del Baskin, centri diurni Il Granaio, Il Glicine, La foresta dei Sogni e Unitalsi Lucca.

Dino Magistrell