Ecco il nuovo circolo di Partigliano

E’ stato inaugurato sabato scorso il rinnovato Circolo ricreativo di Partigliano. Dopo cinque mesi di lavori si chiude l’intervento di riqualificazione del Circolo, avviato nell’ambito del progetto Pinqua "Abitare la Valle del Serchio", che ha visto un impegno di spesa di 90 mila euro, di cui 9 mila a carico del Comune. "Il Pinqua, programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare - spiega il sindaco Patrizio Andreuccetti - ha rappresentato lo slancio necessario che serviva per rendere giustizia a strutture del passato e dare nuova vitalità alle frazioni. L’inaugurazione del Circolo segue quella dello scorso 8 marzo che ha interessato la Sala delle Feste e arriva a poche settimane dall’avvio dei lavori alla Sala Banda di Valdottavo: un percorso di rinascita, dunque, che ha portato sul territorio un investimento complessivo di oltre 1.5 milioni di euro. Il Circolo di Partigliano è stato da sempre punto di riferimento per tutta la comunità: restituirlo ai cittadini bello, funzionale, moderno e sicuro è una grandissima soddisfazione che non posso che condividere con tutte le persone che hanno collaborato a questo progetto". L’obiettivo dell’intervento era quello di restituire alla frazione di Partigliano un luogo dove potersi incontrare, valorizzando l’esistente e recuperando la struttura. Il fabbricato, particolarmente caro alla comunità, è stato interamente restaurato: la parte oggi destinata alle riunioni è stata recuperata, così come lo spazio-bar, e sono stati ristrutturati anche il teatrino e gli altri locali dell’edificio.

Marco Nicoli