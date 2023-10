Ecco il garante della disabilità

L’Unione dei Comuni della Mediavalle del Serchio ha approvato il regolamento per il garante della disabilità. La figura, che sarà attiva in tutti i Comuni della Mediavalle, sarà punto di riferimento per le persone con disabilità, con il compito di tutelarne i diritti e gli interessi, individuali e collettivi. Il garante resterà in carica per 3 anni e dovrà avere chiara competenza nell’ambito dei diritti dei disabili e delle attività sociali: sarà, a tutti gli effetti, il collegamento tra l’Ente, le amministrazioni comunali e la cittadinanza, la quale potrà rivolgersi al soggetto individuato per segnalare necessità e bisogni. Attraverso il suo ruolo di tramite, il garante potrà favorire le pari opportunità, suggerire soluzioni e strumenti, individuare iniziative e proposte per facilitare le persone con disabilità.

M.N.