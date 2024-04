Ecco il “Dance Meeting“. In città 2000 giovani

Dal Teatro a Villa Bottini, dal Boccherini a Palazzo Tucci, dal Caffè Di Simo alle principali piazze cittadine e persino a alcune attività commerciali: dal 19 aprile al 12 di maggio torna a Lucca "Dance Meeting", evento unico in Italia, tante attività per conoscere e vivere la danza. Il Dance Meeting è un festival che coinvolgerà circa 2.000 giovani danzatori provenienti dalle principali scuole europee e delle scuole private italiane, insieme a professionisti affermati delle grandi istituzioni internazionali. La presentazione a Palazzo Siani alla presenza di Lorella Reboa dell’Associazione Europae Danza, dell’assessore alla Cultura Mia Pisano, del direttore del Boccherini Giampaolo Mazzoli e della professoressa Elena Giannelli, della vice presidente del Centro Commerciale Naturale Claudia Salaris Lazzari e di Alessandro Tucci di Palazzo Tucci.

"Abbiamo deciso di allungare a tre settimane la durata – ha spiegato Reboa – e per noi e per la città sarà un onore veder ballare tra gli altri anche una stella come Lucia Lacarra. Da anni abbiamo deciso di uscire dai teatri per far conoscere la danza per le strade e quest’anno arriveremo anche a Borgo Giannotti dove faremo alcune incursioni all’interno di attività commerciali".

Grazie a Confcommercio, ci saranno anche alcuni negozi convenzionati, che esporranno l’adesivo del Dance Meeting, segnalando così che all’interno si potrà avere uno sconto sugli acquisti per i partecipanti alla manifestazione. Dance Meeting si aprirà venerdì 19 aprile alle ore 17.30 con un flash mob in Piazza San Michele, per proseguire alle ore 21 sul palcoscenico del Teatro del Giglio, con lo spettacolo "Ballet Gala", in scena danzatori professionisti insieme a giovani talenti delle accademie europee. Nel corso della serata sarà assegnato il premio "Lucca Premia la Danza" alla Etoile internazionale Lucia Lacarra che ballerà col suo partner Matthew Golding. La consegna del premio sarà preceduta da un défilé con 36 bambine delle scuole di danza lucchesi.

Il Dance Meeting proseguirà fino al 12 maggio con varie proposte tra le quali meritano di essere menzionate "Le memorie Pucciniane" il 26 aprile alle ore 16 all’Antico Caffè di Simo dove saranno rievocati momenti di vita del maestro Puccini con un caffè, una musica, un canto, una danza improvvisata in un luogo simbolo. Obiettivo puntato anche sulle "incursioni" brevi performance di musica e danza: 22-23 aprile dalle ore 17 alle ore 18, in piazza Cittadella, sotto la Loggia di Palazzo Pretorio, piazza San Martino, piazza del Suffragio. Mentre il 9 maggio l’attenzione sarà a Borgo Giannotti nelle vetrine dei negozi (in collaborazione con Confcommercio) e allo show room di Martinelli Luce, mentre il 10 maggio Palazzo Tucci sarà protagonista di "Apriti Lucca", danza e musica nelle residenze storiche (su prenotazione).