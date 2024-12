Ecco il “Concerto per l’Ultimo dell’Anno“

Dopo il partecipato "Concerto di Fine Anno" che ha riunito lo scorso 27 dicembre la comunità di Castiglione di Garfagnana nella chiesa di San Michele, curato come da tradizione dalla storica Filarmonica Alpina locale, è in arrivo un nuovo evento con al centro la musica e, soprattutto, la convivialità e il calore tipico di questo bellissimo angolo della Garfagnana, conosciuto anche come il Paese della Musica per la grande attenzione a questa straordinaria forma d’arte.

Questo pomeriggio, alle ore 16.30 e sempre nella chiesa romanica di San Michele all’interno delle mura del capoluogo, torna, infatti, il Concerto per l’Ultimo dell’Anno, uno spettacolo unico nel suo genere organizzato dall’associazione AMA Cultura e dalla Pro Loco Castiglione, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e della Parrocchia di San Michele.

"E’ ormai diventato un appuntamento imperdibile per salutare l’anno che termina e dare il benvenuto a quello nuovo in arrivo - commenta Matteo Marcalli, giovane presidente AMA Cultura - . Con tanta musica e altrettante emozioni daremo vita ad un saluto pieno di ricordi e nuove speranze. Dal 2018, primo anno dell’iniziativa conviviale, il grande successo di pubblico, che è poi cresciuto sempre più, ci ha spronato a farla diventare una modalità di incontro annuale. Consideriamo il Concerto un buon modo per concludere l’anno e condividere un brindisi di auguri".

Saranno eseguiti brani di musica classica, da Puccini, Mascagni ed altro ancora, come musica da colonne sonore di film, Morricone e Zimmer, tra gli altri, oltre a grandi classici del Capodanno.

Al termine sarà offerto un brindisi per festeggiare le festività e scambiarsi reciprocamente gli auguri per un buon 2025.

Fio. Co.