Ecco i primi appuntamenti di maggio

Teatro sempre aperto, si comincia venerdì 17 maggio alle ore 18.30 nel foyer (dove saranno tutti gli appuntamenti per il mese di maggio) con la conversazione sulla danza con Ambra Senatore e Stefano Questorio, modera Aline Nari; martedì 21, ore 19, presentazione del libro La voce perduta. Vita di Farinelli, evirato e cantore di Sandro Cappelletto con Sandro Cappelletto, modera Stefano Mecenate; mercoledì 22, ore 19, presentazione del libro E la giostra va - Conversazioni con Gianni Tangucci di Francesco Libetta con Francesco Libetta, Gianni Tangucci, Cataldo Russo, modera Stefano Teani (evento realizzato in collaborazione con Animando – Centro di Promozione Musicale); giovedì 23, ore 19, concerto al pianoforte di Lorenzo Corsaro, musiche di Mozart, Brahms, Rachmaninov (in collaborazione con il Conservatorio "Luigi Boccherini"); venerdì 24, ore 19, Buon Anno, Maestro! La vita del Maestro Puccini raccontata nella sua musica, relatore e pianista Massimo Salotti; sabato 25, ore 19, Intervista a Marylin Monroe con Caterina Paolinelli e Matteo Brighenti; martedì 28, ore 19, presentazione del libro Pietro Mascagni, un livornese di Fulvio Venturi con Fulvio Venturi, modera Stefano Mecenate; mercoledì 29, ore 19, spettacolo Shakespeare da Tavolo: La commedia degli errori, le opere raccontate in 40 minuti di e con Massimiliano Barbini e altre stoviglie, prodotto da ATP Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale.