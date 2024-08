Ecco gli eventi collaterali della rassegna

Continua il successo del Salotto del Vino e del Verde, luogo di incontro tra la cucina tradizionale innovativa e il mondo vitivinicolo montecarlese, all’interno dell’Istituto Pellegrini Carmignani, fulcro della festa del vino di Montecarlo 2024. Tra le novità di questa edizione, una cena speciale dedicata ai piatti che piacevano a Giacomo Puccini, il 30 agosto alle 21, durante la quale saranno preparati e serviti i piatti preferiti del celebre compositore, con la partecipazione del tenore Omar Bresciani e del soprano Alessandra Meozzi, accompagnati dal maestro Gabriele Micheli. Il consueto programma del Salotto proseguirà poi dall’1 al 7 settembre. Per tutte le esclusive serate a tema è prevista la prenotazione obbligatoria che è possibile da oggi, 21 agosto, dalle 10, telefonando ai numeri 0583.228881 oppure 338.1087709. Grande ritorno del palco in piazza Carrara, dove ogni sera si alterneranno band del territorio e spettacoli per i più piccoli, con un ampio programma a cura della Proloco Montecarlo. Tra gli artisti presenti: i Drum&Jack con il loro punk pop acustico, il duo soul-jazz Sara + Laura, il trio alternative-country dei Leonardo D. & The Outlaws, la Scuola di Musica Musicalmente e una super jam-band a sorpresa. Per i bambini, in arrivo la magia di Harry Potter e Piton, le fiabe di Lore & Tina e i giochi di prestigio di Mr. Davium. Prevista, tra gli eventi collaterali, una mostra di pittura tra artisti che si sono formati alla scuola del Maestro Pasquinelli, rassegna che si terrà all’ex chiesa della Misericordia. Insomma, ottimo cibo, degustazioni, ristorante e parte gastronomica in piazza D’Armi, degustazioni alla fortezza, salotto del vino e del verde, ma anche musica, folclore, divertimento per una manifestazione che ormai è consolidata da oltre mezzo secolo e che ogni anno porta a Montecarlo una media di circa 50mila visitatori in pochi giorni.

M.S.