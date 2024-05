Ecco FisioBorgo il nuovo centro fisioterapico

Tanta gente alla Misericordia di Borgo a Mozzano per l’inaugurazione del nuovo centro fisioterapico FisioBorgo, gestito dal dottor Deya Watad. Il Governatore Gabriele Brunini, insieme alla coordinatrice generale Lorena Mariani e al coordinatore Fabio Vannini, ha fatto gli onori di casa. "Ogni tanto ripensiamo le nostre attività – ha esordito Brunini. - Il poliambulatorio, inaugurato nel 2005, oggi trova un momento di rivitalizzazione con un nuovo studio fisioterapico. Un servizio ancora migliore per la popolazione fatto da un professionista molto apprezzato". Ha poi preso la parola il dottor Watad per presentare la nuova "creatura": "Fisio Borgo è la nuova destinazione per la fisioterapia e il benessere, nasce con l’obiettivo chiaro di offrire un servizio fisioterapico completo e di alta qualità e progettato per rispondere a tutte le esigenze. Speciale è la sua posizione all’interno del poliambulatorio della Misericordia, punto di riferimento e sostegno per la comunità. Sono contento di arricchire questo patrimonio di cura. Adottiamo un metodo efficace che si articola in tre fasi della riabilitazione: il controllo del dolore attraverso la terapia strumentale, poi ci concentriamo sul recupero dell’articolarità e del movimento tramite esercizi mirati nella nostra palestra riabilitativa, infine lavoriamo sul miglioramento della performance". La cerimonia è proseguita con la benedizione di Don Francesco Maccari, Correttore della Misericordia, e con il tradizionale taglio del nastro, prima di un ricco buffet. Sono tanti e variegati i servizi messi a disposizione da FisioBorgo. FisioBorgo è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, e il sabato dalle 8 alle 14. Per appuntamenti 0583/80731 e 328/5499829.

Marco NIcoli