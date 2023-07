E’ tempo di InMusica Light Una settimana di iniziative

Con l’estate e la bella stagione torna anche la voglia di stare all’aria aperta e di passare qualche serata in compagnia sotto il limpido cielo stellato. Ad accompagnare lo scorrere delle serate estive torna anche quest’anno, dal 5 al 9 luglio al campo sportivo di San Macario, “InMusica Light 2023“. La versione “leggera“ del classico appuntamento “InMusica Live“ che propone anche quest’anno una settimana di concerti organizzati dalla scuola InMusica di Lucca e inserita nel cartellone Vivi Lucca dedicato alle frazioni del territorio comunale. Il programma della kermesse, che vedrà alternarsi sul palco artisti già noti del panorama musicale accanto agli allievi della scuola InMusica, ha ottenuto il patrocinio del Comune.

"Siamo lieti di presentare questa iniziativa - dichiarano gli assessori alla Cultura Mia Pisano e alle Frazioni Fabio Barsanti - in quanto si tratta di un evento collegato a una scuola nella quale si cimentano quotidianamente con la musica molti allievi di ogni età. Un aspetto importante che ci interessa valorizzare di questo appuntamento è che esso va oltre il centro storico, vivacizzando il paese di San Macario e zone limitrofe. La cultura deve crescere su tutto il territorio comunale e in particolare, in questo caso, stiamo ponendo le basi per giungere ad un accordo di collaborazione mirato, che permetta ai promotori di organizzare al meglio e per tempo la manifestazione".

Il programma dell’evento prevede una prima serata dedicata ad alcuni gruppi musicali locali formati da giovani, dalle 17.30 saliranno sul palco: Kimaera, Mother’s Well, Dominic Howl Jordan, Salu Prohect, Monna Lisa Blackout, gruppi e performers locali di grande capacità e tecnica. La serata si intitola: “Musica a Km0“.

La seconda serata si ballerà con gli Abba Dream, la tribute band degli Abba, con la quale saranno ripercorsi tutti i pezzi più famosi della storica band svedese. La terza serata invece, in collaborazione con il circolo jazz di Lucca, si svolgerà “Jazz Day“. Penultima serata invece dedicata alla comicità con Alessandro Paci e Samuele Rossi, per uno show comico e all’insegna delle risate. Infine, il finale del festival si svolgerà il 9 luglio quando saliranno sul palco tutti i maestri della scuola con la InMusica Family. Durante tutta la settimana di “InMusica Light 2023“ sarà anche presente un’area dedicata alle bevande e al cibo in collaborazione con il Circolo CTG di Balbano. Tutte le serate sono a ingresso gratuito e ogni concerto verrà introdotto, a partire dalle 18.30, dai saggi di tutti gli allievi della scuola InMusica. La rassegna è organizzata con il patrocinio del Comune e le sponsorship di Lucar, Farmacia Novelli, Equipe, Impresa Edile C&C, L’effetto di Fabio Fornaini, Athena studi medici, Music Staff. Per info, [email protected]

Andrea Falaschi