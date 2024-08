E Piero Pacini inventa il gelato “Brezza estiva“

E’ già sulla bocca di tutti, turisti e non, il nuovo gusto del mese della gelateria ‘I gelati di Piero’, e dedicato ad una grande donna che ha fatto la storia della città, Elisa Baciocchi. La gelateria di Piero inaugura il mese delle serate napoleoniche, offrendo un omaggio alla principessa di Lucca e sorella di Napoleone Bonaparte che regnò per più di un decennio nella nostra città. Questo nuovo gusto, disponibile da pochi giorni in gelateria, ha già catturato l’attenzione e i gusti dei lucchesi e dei numerosi visitatori in città.

Con la sua combinazione sorprendente di yogurt, salsa al lime e crumble alla vaniglia, "Brezza Estiva" offre un mix di freschezza e dolcezza che è semplicemente irresistibile durante le calde giornate estive. "E’ andato a ruba, - commenta Piero Pacini - oltre ogni mia aspettativa. E’ stato letteralmente divorato". L’ennesimo gusto a tema per la storia della nostra città.

"Mai come quest’anno noi commercianti stiamo lavorando con i turisti, quindi non c’è modo migliore per onorare la storia e le radici del nostro luogo, unendole all’arte dell’artigianato e crearne qualcosa che possa piacere a tutti. Voglio davvero ringraziare chi permette che Lucca cresca ogni anno di più, soprattutto vorrei salutare e congratularmi con Mimmo D’alessandro per l’edizione fantastica del suo Summer Festival, che grazie all’afflusso di persone è diventato un po’ di tutta la città". Arte cultura e artigianato continuano a fondersi per omaggiare la nostra città e la sua grande storia.

Re. Graz.