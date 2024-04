E ora scende in campo il torneo della legalità

Seconda edizione quest’anno per il “Memorial Guazzelli”, il torneo di pallavolo femminile dedicato alla legalità organizzato dalla nostra scuola. Grande partecipazione e coinvolgimento per l’evento che si è svolto in continuità con le manifestazioni ufficiali per la ricorrenza dell’assassinio del Maresciallo Guazzelli. La manifestazione nasce nell’idea di unire gli eventi sportivi dell’Istituto a un tema sociale, una formula già sperimentata quest’anno con il torneo di calcio misto del 24 novembre in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Quattro le formazioni che si sono scontrate nella mattina del 4 aprile: classi seconde, classi terze, squadra delle professoresse e squadra delle mamme. Per la cronaca sportiva, il primo incontro ha visto la vittoria delle mamme, agguerritissime, che si sono imposte sulla squadra delle seconde che ha lottato comunque con tenacia. La squadra delle terze ha vinto la sfida con le professoresse aggiudicandosi la finale. Dopo una breve pausa e un’amichevole tra le classi prime partecipanti al campus sportivo, si è giocata la partita per il terzo e quarto posto. Le “Prof” hanno ottenuto la vittoria sulle seconde (la nostra squadra, ndr) imponendosi in una partita combattutissima. La finale tra mamme e terze è stato un testa a testa che ha regalato agli spettatori emozioni vere. La squadra delle terze è risultata infine vincitrice ma le mamme non hanno certo sfigurato. Al di là della classifica, a vincere è stato il divertimento unito alla riflessione sul tema del rispetto della legalità e la lotta a tutte le mafie.