E la città si prepara ad accogliere la carovana rosa

LUCCAGiro d’Italia, la città è già in fermento per la cronometro che partirà proprio da Lucca per arrivare a Pisa il 20 maggio prossimo, una occasione storica che le due città da sempre rivali intendono cogliere insieme. Sono allo studio infatti una serie di iniziative, in parte congiunte, in parte in contemporanea che sono destinate, dopo l’illuminazione in rosa dell’Anfiteatro, a scandire il tempo che ci separa da questa tappa che arriva a un anno da quella che collegò Genova a Lucca, nella scorsa edizione del Giro.

Ma non ci sarà solo il Comune in prima fila nella valorizzazione delle giornate in rosa: anche Lucca Crea, la società comunale che organizza Lucca Comics and Games, verrà coinvolta nella realizzazione degli speciali omaggi che la città che dedicherà a una delle corse ciclistiche più antiche e note al mondo. Anche se mancano ancora tre mesi, lo staff della società è già al lavoro per preparare iniziative e sorprese del tutto nuove, ma accanto a esse è ormai certo che verranno rispolverate, con qualche variante, le mega biglie che riproducevano i ciclisti come speciale omaggio a un gioco che tutti abbiamo fatto sulla spiaggia e che lo scorso anno, in occasione del passaggio della corsa da Lucca, furono poste in numerose piazza cittadine riscuotendo un notevole successo.

Le biglie infatti furono super fotografate con migliaia di condivisioni di immagini sui social di tutto il mondo: lo stesso Francesco Moser che era passato a Lucca in occasione del giro aveva voluto fotografarsi di fronte alla propria biglia gigante. Un successo talmente clamoroso che sempre nel maggio scorso anche il Comune di Firenze chiese a Lucca Crea di riproporle in piazza del Duomo come speciale omaggio per il Tour de France che l’anno scorso aveva fatto tappa anche a Firenze in omaggio a Gino Bartali. Fra le iniziative che Lucca Crea aveva realizzato e che avevano riscosso un grande successo, anche la speciale mostra di Karl Kopinski, il grande illustratore internazionale del mondo Fantasy, che l’anno scorso che aveva portato a Lucca e poi a Firenze la sua collezione di ritratti dei grandi atleti del pedale di un tempo e contemporanei. Proprio gli stessi ritratti poi erano stati ingigantiti e inserite nelle norme biglie.

Fabrizio Vincenti