E il maestro Puccini diventa “Pop“. Nasce la collezione made in Lucca

L’idea è del vulcanico Samuele Cosentino, proprietario dello storico ristorante Gli Orti di via Elisa e ex consigliere comunale. A realizzarla il tocco felice dei designer Domenico Raimondi e Stefano Bellandi. Risultato: una variopinta serie di piccole sculture che rappresentano la genialità e il “colore“ del maestro Giacomo Puccini e delle sue 12 opere. “Nel 2024, il mondo della musica commemora il centesimo anniversario della morte di Giacomo Puccini, uno dei compositori più influenti e amati del melodramma. Al punto – premette Samuele Cosentino – che, solo oggi, 8 teatri nel mondo lo stanno rappresentando, che la sua Boheme va in scena 20 giorni consecutivi a Londra e 15 la Turandot. In occasione delle celebrazioni pucciniane abbiamo pensato di far nascere una speciale collezione di sculture dedicata all’innovativa creatività del Maestro: nuove icone, eleganti e giocose, sono pronte ad invadere con simpatia gli ambienti di vita“.

PucciniPop, questo il titolo del progetto, si compone di una serie di statuine dal design contemporaneo ispirate alle protagoniste delle immortali opere applaudite in tutti i teatri del mondo. Un tributo attraverso linee sinuose e essenziali, colore e simpatia per una originale interpretazione del mondo pucciniano dai tratti moderni. La serie PucciniPop, disegnata appunto da Domenico Raimondi, art director e designer del laboratorio creativo thesignlab, è un prodotto “made in Lucca“, realizzato in resina, stampato a freddo in colato, decorato seguendo una palette di 8 colorazioni e due diverse finiture per andare incontro ai gusti personali. Ogni pezzo misura circa 15 cm di altezza e 11 cm di larghezza, pesa circa 430 grammi, costa 90 euro, ed è all’interno di un packaging brandizzato.

“La collezione PucciniPop debutta con la presentazione delle prime tre sculture – Maestro, Cio Cio San e Minnie – ed è accompagnata – spiegano Cosentino e Raimondi – da una speciale capsule di t-shirt ideata per l’occasione. Sono previste altre

tre uscite nel corso del 2024 scandendo così l’anno delle celebrazioni pucciniane. La suggestiva serie PucciniPop è disponibile sul sito web https://puccinipop.com, in alcuni negozi e dalle prossime settimane sarà esposta in alcuni teatri italiani“.