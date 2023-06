E’ già caccia al biglietto Acquistabili dal 10 luglio

Da lunedì 10 luglio alle 15 a lunedì 24 alle 24 saranno in vendita i biglietti Early Bird di Lucca Comics & Games 2023 su ticketone. Si potranno acquistare sia biglietti giornalieri sia abbonamenti a date combinate, tra cui il super abbonamento esclusivo per i Level Up Fan, fino ad un massimo di 20.000 biglietti al giorno per questa prima fase. Dal 5 settembre, invece, aprirà la prevendita con listino 2023 e con altri servizi, come l’opzione "salta sul bus". Già dal 10 luglio sarà possibile scegliere e acquistare diverse ‘features’: stampa a casa, salta il welcome desk (spedizione a casa di biglietti e braccialetti acquistati in un’unica soluzione), e-ticket.

Dal 25 luglio, poi, sarà possibile acquistare anche i biglietti dei concerti serali del Main Stage di Lucca Comics & Games 2023. I possessori dei biglietti della manifestazione avranno diritto ad uno sconto di 10 euro. Acquistando il biglietto di uno dei concerti sarà ancora valida la possibilità di acquistare il biglietto del festival per beneficiare della promozione di 10 euro.