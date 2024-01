E anche al cinema piace la lingua originale

“We speak english“... anche al cinema. A Lucca stanno sempre più prendendo piede le proiezioni di film in lingua originale, un fenomeno sino a poco tempo fa di nicchia e che ora, come conferma Simone Gialdini proprietario delle sale cinematografiche lucchesi, sta acquisendo uno spazio crescente, giorno dopo giorno.

"C’è ormai una comunità che è interessata alle proiezioni in lingua madre – dice Gialdini – Da due anni ormai stiamo proponendo una-due volte per settimana dei film in inglese con sottotitoli in italiano a rotazione nelle varie sale".

Ma chi frequenta i film in lingua madre? "Sicuramente persone che sono di lingua inglese – spiega – ma anche tanti giovani italiani ormai abituati a vedere serial in inglese a casa e anche alcune persone che si vogliono gustare il film con le voci originali. C’è molta attenzione verso questi spettacoli, soprattutto da chi cerca qualità: la conferma è arrivata anche durante Estate Cinema, dove nelle quattro serate con film in lingua originale due sono andate sold out e due hanno registrato il quasi esaurito".