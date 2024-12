Duecento azzurri alla cena degli auguri “Partito contemporaneo, non ideologico“

Un partito tra la gente e per la gente. Con questo motto Forza Italia ha organizzato la cena degli auguri a cui hanno preso parte quasi 200 persone da tutta la provincia. Una serata per ritrovarsi in vista delle Festività natalizie, ma anche per fare un bilancio dell’anno che sta per concludersi: un 2024 che segna un consenso in crescita per il partito, pronto a nuove sfide sempre dalla parte dei cittadini e con la voglia di rinnovarsi. Un partito contemporaneo, non ideologico, che punta ad essere sempre più importante all’interno della coalizione di centrodestra. All’evento ha preso parte in collegamento telefonico il segretario nazionale Antonio Tajani, che ha spronato tutti a lavorare a un ulteriore coinvolgimento di iscritti e simpatizzanti. Presenti alla cena il vice-segretario nazionale di Forza Italia l’onorevole Deborah Bergamini, il coordinatore regionale Marco Stella, il coordinatore provinciale Carlo Bigongiari, il sindaco Mario Pardini, il sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti col vicesindaco Francesca Bresciani e il sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi col vicesindaco Andrea Mazzoni. Anche una folta delegazione da Viareggio guidata dal coordinatore Vittorio Fantoni insieme all’ex sindaco Luca Lunardini e all’ex vicesindaco Ciro Costagliola.