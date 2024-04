Due querce e un acero rosso al parco Poli. E’ lo speciale dono dell’Aml alla città

Nel parco giochi e attività “Mario Poli”, in via Einaudi a Sant’Anna, ci sono tre nuovi alberi che l’Associazione Musicale Lucchese ha donato alla città per celebrare i suoi 60 anni di attività e l’imminente decima edizione del Lucca Classica Music Festival. Si tratta di due querce e un acero rosso che tra qualche anno doneranno ombra e bellezza a questa area verde del quartiere. La consegna è avvenuta lunedì alla presenza dell’assessore all’ambiente Cristina Consani, del presidente dell’Aml Marco Cattani e del direttore artistico Simone Soldati. Con loro anche Giacomo Gregori, presidente dell’associazione Talea, che si occupa di promuovere e organizzare eventi, progetti e iniziative legate all’educazione e alla sostenibilità ambientale. "Piantare alberi in questo 2024 in cui celebriamo i 60 anni di attività dell’Associazione ci pare un atto di responsabilità verso le generazioni future – così Cattani e Soldati – ma anche un segno di rispetto e gratitudine nei confronti di coloro che hanno dato vita e poi nel tempo hanno fatto crescere una realtà culturale come l’Associazione Musicale Lucchese, di cui noi ora ci sentiamo in qualche modo i giardinieri e i custodi".