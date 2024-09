Due piccoli campioni allo stage nazionale

Mattia Bugelli e Giulio Ricci, i due giocatori di padel "under 16" lucchesi tesserati al Padel Lucca Indoor di Guamo, nel territorio di Capannori, sono stati indirizzati dal sodalizio lucchese per sette giorni di training intensivo a Follonica (Grosseto), dove avranno modo di allenarsi e interagire con alcuni dei migliori giocatori di padel del settore giovanile nazionale. I due ragazzi, che stanno lavorando con grande impegno sognando palcoscenici importanti: affronteranno giorni di preparazione atletica, di tecnica in campo ed altro. Un lavoro fatto di passione ed entusiasmo insieme a grande professionalità, meticoloso ed attento ai dettagli, quello che il Padel Lucca Indoor sta portando avanti con il settore giovanile e la conferma più immediata è appunto il sostegno e l’opportunità che vengono dati a Bugelli e Ricci per contribuire alla loro evoluzione tecnica, per provare a fare il salto in ambito nazionale, ma anche per vederli crescere nei valori dello sport. L’attività del Padel Lucca Indoor è diversificata, una parte è indirizzata all’agonismo e dall’altra vi è l’importante attività amatoriale, per favorire la conoscenza e la filosofia della disciplina in continua ascesa di numeri a livello mondiale. L’attività viene portata avanti con la collaborazione di maestri di livello nazionale ed è anche rampa di lancio per chiunque per partecipare a singoli match ed anche a tornei che spesso vengono organizzati nella struttura di Guamo, avendo a disposizione due campi coperti, sfruttabili quindi tutto l’anno. Notevole anche l’attività femminile, a Guamo, la squadra "rosa" ha raggiunto quest’anno risultati importanti in ambito regionale diventando una delle compagini di riferimento e anche la serie D maschile ha soddisfatto per quanto raggiunto.

Tutto questo pensando alla nuova stagione, per la quale il sodalizio lucchese è a disposizione per tutti coloro che abbiano voglia di provare a giocare con la "pala corta", che permette grande socializzazione, oltre a portare indiscutibili benefici psico-fisici.

Ma.Ste.