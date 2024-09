Due giorni per vedere il Volto Santo. Ma solo dalla “finestra“ nel transetto

Non è inavvicinabile, ma bisognerà contentarsi di vederlo solo nei giorni di venerdì e sabato dalla finestra del laboratorio del transetto nord della Cattedrale. Solo così, in questa delicata fase di restauri che dovrebbe concludersi nel 2025, sarà possibile fare un piccolo omaggio ravvicinato anche se “schermato“ al Volto Santo.

Gli orari di “visita“ al crocifisso (in realtà la sacra scultura lignea del Cristo è stata staccata dalla Croce per consentire gli interventi migliorativi) in queste modalità saranno dalle 9.30 alle 17 nel giorno della Processione della Santa Croce, venerdì 13 (di seguito iniziano i Vespri), e il 14 dalle 9.30 alle 18. Per venerdì 13 accesso libero e gratuito alla Cattedrale e quindi anche alla finestra da cui si può vedere il Volto Santo per tutti i residenti della provincia e per chi entra per pregare, pagano il ticket soltanto i turisti.

Sabato 14 invece accesso libero in chiesa per tutti, visite a pagamento solo al sarcofago di Ilaria del Carretto. L’arcidiocesi ricorda che nessuna visita turistica è permessa durante le funzioni il 13 e il 14 settembre.

