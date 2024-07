Due giorni per San Cristoforo. Le tradizionali celebrazioni in paese. Figuranti in arrivo da Lucca e Pisa

Barga vivrà tra pochi giorni momenti importanti nella vita e nelle tradizioni dell’estate barghigiana. Il 24 e 25 luglio sarà festa, con diverse iniziative per celebrare il patrono di Barga, San Cristoforo. La prima iniziativa è già stata annunciata: la cerimonia per la consegna dei San Cristoforo d’Oro che avverrà il 24 luglio alle 17 al teatro dei Differenti. A caratterizzare però la giornata del 24, ovvero la vigilia della ricorrenza del patrono, sarà soprattutto la solenne e spettacolare processione di San Cristoforo (la sera del 24 luglio con partenza alle 21 dalla chiesa del Sacro Cuore ed arrivo in Duomo); una delle poi importanti manifestazioni religiose che si celebrano in tutta la Provincia di Lucca, con la partecipazione di migliaia di persone e con presenze importanti anche dal punto di vista dei comuni e dei figuranti in costume. La processione sarà condotta anche quest’anno dal vescovo della diocesi di Pisa, Mons. Giovanni Paolo Benotto, che poi il giorno successivo in Duomo presiederà la solenne santa messa in onore del Santo (25 luglio, ore 11).

Per quanto riguarda l’evento, si porterà in Duomo il "braccio" di San Cristoforo. Tutto il percorso del corteo sarà illuminato da ceri e torce ed alle finestre ed ai balconi verranno stesi da tanti cittadini gli antichi e preziosi drappi in seta (una volta prodotti a Barga) che daranno ancora più colore all’evento. Tutte o quasi le Amministrazioni Comunali della Provincia parteciperanno con i propri gonfaloni al corteo ed in tal senso significativa è senz’altro la ormai tradizionale partecipazione del Comune di Firenze a ricordare l’antica apparenza di Barga ai territori medicei, che in sua rappresentanza farà venire come sempre anche i bellissimi figuranti del Calcio Storico Fiorentino.

La parte suggestiva di costume vedrà anche la presenza dei figuranti del comune di Pisa ed anche quelli di Lucca, oltre che delle vicarie locali, come quella di Coreglia. Con le cappe dai diversi colori, ognuno a rappresentare la propria zona, saranno presenti anche le compagnie delle chiese di Barga, di Sommocolonia, di Catagnana, di San Pietro in Campo. Non mancherà la musica della banda di Barga, il rullare dei tamburi ed il suono delle trombe ad accompagnare ed arricchire il percorso.