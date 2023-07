Due eventi con “Banksy or not Banksy?“ e Federico Buffa

Una giornata per due grandi eventi che si terranno ad Altopascio e a Castelnuovo. Parliamo della mostra “Banksy or not Banksy?” e dell’evento che vede protagonista Federico Buffa che racconta “Ore Giapponesi”. Sono i primi due grandi eventi in programma per il festival “I Musei del Sorriso“, organizzato dal Sistema Museale Territoriale della provincia di Lucca. Il festival partirà domani alle ore 18 con l’inaugurazione della mostra “Banksy or not Bansky”, allestita nella Sala Peregrinatio del Comune di Altopascio (piazza Ospitalieri, 6). La mostra, a cura di Bruno Ialuna, è organizzata dalla Cooperativa Mare Laboratorio di Innovazione Sociale e vedrà l’esposizione di alcune opere dell’artista inglese, che rappresenta uno dei maggiori esponenti della street art contemporanea e la cui produzione è improntata alla satira e alla critica politica e culturale. L’ingresso è gratuito e sarà possibile visionare la mostra fino al 20 ottobre.

Sempre domani, ma alle 21.15, si terrà l’evento Federico Buffa (nella foto) racconta “Ore giapponesi” di Fosco Maraini, in programma in piazza delle Erbe a Castelnuovo. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria allo 0583.641007. I diversamente abili possono acquistare un biglietto specifico ed entrare con un accompagnatore gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente al punto vendita Pro Loco di piazza delle Erbe a Castelnuovo. I portatori di handicap possono usufruire di un parcheggio riservato in piazzale Chiappini e un servizio bus navetta dedicato, con assistenza.