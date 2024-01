Due bollini rosa assegnati al San Luca

I due bollini rosa assegnati dalla Fondazione Onda all’ospedale di Lucca fanno bella mostra di loro all’ingresso della struttura di Ostetricia al “San Luca”. La premiazione per il biennio 2024-2025 era avvenuta lo scorso 30 novembre, in una cerimonia che si era svolta nella sede del Ministero della Salute a Roma, nel corso della quale riconoscimenti erano stati consegnati anche ad altri ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest: Barga, Massa, Versilia, Pontedera, Livorno, Cecina e Portoferraio. Il premio viene conferito alle strutture ospedaliere impegnate, in tutte le regioni italiane, nella promozione della medicina di genere, distinguendosi per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili e non solo.

Si tratta di un riconoscimento alla qualità dei percorsi, oltre che alle competenze e alla disponibilità di tutto il personale che ogni giorno lavora per garantire servizi a misura di donna. A Lucca e nell’Azienda USL Toscana nord ovest è la conferma di un lavoro e di un’attenzione particolari sul tema della medicina di genere.